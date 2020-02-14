Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 13 февраля составила 60,80 доллара за баррель, что на 0,27 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 59,97 доллара за баррель, что на 1,1 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 54,27 доллара за баррель, что на 0,46 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 февраля составила 56,17 доллара за баррель, что на 0,52 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 14 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова).

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