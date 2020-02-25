Туркменистан продвигает в Дубае газопроводный проект TAPI

АШХАБАД/Trend/ - В Дубае (ОАЭ) в рамках нефтегазового роуд-шоу Туркменистана (24-25 февраля) проводится международная конференция "ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) – газопровод мира и сотрудничества", сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев, директор TAPI Pipeline Company Ltd Мухамметмырат Аманов, министр промышленности и торговли Афганистана Аджмал Ахмади, глава Внешэкономбанка Туркменистана Рахимберды Джепбаров, председатель правления Dragon Oil (ОАЭ) Саид Мохаммед аль-Тайер и другие.

В информации сказано, что на форуме задействовано около ста компаний из более чем сорока стран мира. Во время презентации предоставляются сведения о прогрессе в строительстве газопровода ТАПИ и его влиянии на социально-экономическое развитие региона.

В кулуарах проводятся переговоры менеджеров ТЭК Туркменистана с руководством заинтересованных зарубежных компаний. Проводится семинар по правовым и налоговым аспектам инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана.

Отметим, что Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, занимая четвертое место в мире, на данном этапе экспортирует газ в Китай и Россию. Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года. К работам на территории Афганистана приступили в февраля 2018 года, в Пакистане запланировано на 2020 год.

Трубопровод, протяженностью 1840 километров намечено провести вдоль шоссе Кандагар-Герат в западном Афганистане, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Конечным пунктом назначения станет индийский город Фазилка. Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" выполняет функции основного финансиста и управленца проектом.

В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. Возможные затраты проекта ТАПИ варьируются в пределах 7-8 миллиардов долларов. Консорциум при участии Азиатского банка развития (АБР) продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения "Галкыныш" в Туркменистане, второго по объемам в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)