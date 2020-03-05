Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 4 марта составила 54,32 доллара за баррель, что на 0,31 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 53,80 доллара за баррель, что на 0,29 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 48,02 доллара за баррель, что на 0,21 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 4 марта составила 51,72 доллара за баррель, что на 0,39 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 5 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)