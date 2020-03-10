Минэнерго обнародовало объемы нефтедобычи за февраль 2020 года

БАКУ/Trend/ - Суточная добыча нефти за февраль 2020 года составила 750,6 тысячи баррелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно данным, по состоянию на январь 2020 года ежедневная добыча нефти в стране составила 750,6 тысячи баррелей. Из них 667,4 тысячи баррелей - сырой нефти, 83,2 тысяч баррелей - конденсата. Ежедневно экспортировано 530,3 тысячи баррелей сырой нефти, 79,6 тысячи баррелей - конденсата, 12,4 тысячи баррелей - нефтепродуктов.

Отметим, что Азербайджан выполнил обязательства по сохранению ежедневной добычи нефти в объеме 769 тысяч баррелей.

В феврале министерство энергетики представило в техническую комиссию Совместного мониторингового комитета ОПЕК информацию о ежедневной добыче нефти.

Отметим, что на 7-м заседании министров ОПЕК и ОПЕК+ 6 декабря 2019 года “в соответствии с принятым соглашением, обязательство Азербайджана определено в 27 тысячах баррелей. Реализация "декларации сотрудничества" завершится в конце марта 2020 года.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)