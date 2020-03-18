Госдеп США: «Южный газовый коридор» поможет высвободить финансовые ресурсы для других продуктивных сфер

Энергетика 18 марта 2020 08:05 (UTC+04:00)
Госдеп США: «Южный газовый коридор» поможет высвободить финансовые ресурсы для других продуктивных сфер

БАКУ /Trend/ - Полный ввод в эксплуатацию "Южного газового коридора" (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, позволит в частности Турции, Греции и Италии более существенно диверсифицировать свои источники импорта газа, что повысит их энергетическую безопасность.

Об этом сказал Trend специалист по энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Натан Райх.

"Для Болгарии и, возможно, для некоторых ее соседей ЮГК может быть преобразующим проектом. Этот проект укрепит позиции стран, которые будут получать газ по этому маршруту, в переговорах [с другими потенциальными поставщиками газа] по ценам на газ. ЮГК позволит этим странам сократить их общие расходы на закупки энергоресурсов и высвободит финансовые ресурсы для инвестирования в другие продуктивные сферы", - сказал специалист по энергетической дипломатии.

Как отметил Райх, по завершении строительства "Южный газовый коридор" предоставит Европе новый долгосрочный источник поставок для удовлетворения спроса на природный газ.

"Путем диверсификации импорта природного газа "Южный газовый коридор" повысит энергетическую безопасность Европы и тем самым продвинет наши общие интересы в сфере национальной безопасности", - сказал он.

Рейх добавил, что для правительства США "Южный газовый коридор" ценен по двум основным причинам: одна связана с энергетической безопасностью, другая - с политической и экономической интеграцией.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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