Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru
На нефтяную промышленность Боливарианской республики повлияли американские санкции, срыв сделки ОПЕК+, а также пандемия коронавируса. В результате Каракас вынужден предлагать сырье «по удивительно низкой» стоимости.
Отмечается, что на венесуэльскую нефть сорта Merey находится мало покупателей, поскольку в случае сделки вторая сторона автоматически попадает под санкции Вашингтона. Из-за этого в латиноамериканской стране нефтехранилища уже практически полностью заполнены, власти были вынуждены закрыть ряд скважин, сократить добычу до 450 тысяч баррелей в сутки и установить рекордно низкий ценник на нефть, чтобы избавиться от ее излишков.