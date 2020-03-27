Исполнительный директор ICGB AD о перспективах расширения трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию

Энергетика 27 марта 2020 08:43 (UTC+04:00)
Исполнительный директор ICGB AD о перспективах расширения трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ/Trend/ - Мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) могут быть увеличены при подтверждении экономической целесообразности, сказала Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD Теодора Георгиева.

Она напомнила, что во время первоначального маркет-теста пропускная способность, зарезервированная для прямого потока, составляла 1,57 миллиарда кубометров в год в направлении из Греции в Болгарию.

"А оставшаяся мощность в 1,43 миллиарда кубометров в год будет распределяться через аукционы на платформе бронирования мощностей в строгом соответствии с правилами ЕС с момента начала коммерческой эксплуатации", - сказала исполнительный директор.

Она отметила, что ICGB AD может организовать дополнительный маркет-тест по оценке спроса на предмет расширения интерконнектора при запросе национальных регулирующих органов стран-участников проекта.

По словам Георгиевой, маркет-тест должен быть организован не позднее, чем через три года после начала коммерческой эксплуатации IGB.

"В настоящее время дата проведения маркет-теста для определения спроса на расширение мощностей не установлена. В любом случае новые маркет-тесты должны быть организованы только после того, как компания ICGB будет сертифицирована как Независимый оператор передачи (ITO)", - добавила она.

Отметим, что IGB – газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый с "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров – на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа – на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Председатель Государственного агентства по туризму обратился к представителям индустрии туризма
Председатель Государственного агентства по туризму обратился к представителям индустрии туризма
В январе-феврале Турцию посетили свыше 130 тысяч туристов из Грузии
В январе-феврале Турцию посетили свыше 130 тысяч туристов из Грузии
Сколько иранских туристов посетили Турцию в феврале этого года?
Сколько иранских туристов посетили Турцию в феврале этого года?
Loading Bars
Лента новостей
В Баку снизилось количество пользующихся транспортными средствами Общество 09:22
Число жертв коронавируса в Турции достигло 75 человек Турция 09:20
Исполнительный директор ICGB AD о перспективах расширения трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию Энергетика 08:43
Число заражений коронавирусом в Бразилии за первый месяц вдвое выше, чем в Италии Другие страны 08:38
Facebook назначил экс-замминистра Минфина США независимым членом совета директоров США 08:23
Трамп допустил, что демократы отменят съезд партии США 08:06
У 25 военных на борту авианосца ВМС США Theodore Roosevelt обнаружили коронавирус США 07:44
В Госдепе считают, что КНР несет особую ответственность за помощь в борьбе с коронавирусом США 07:27
В Южной Корее число заражений коронавирусом достигло 9332 Другие страны 07:01
Власти Никарагуа сообщили о первой в стране смерти из-за коронавируса Другие страны 06:45
Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России Россия 06:29
Фон дер Ляйен заявила, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы пережить кризис Экономика 06:15
Куба осудила обвинения США в адрес Мадуро в наркотерроризме Другие страны 05:58
В Китае за сутки из-за коронавируса умерли пять человек Другие страны 05:46
В Саудовской Аравии сбили беспилотники хуситов, направленные к гражданским объектам Арабские страны 05:37
Миллионы британцев выразили благодарность медработникам за борьбу с коронавирусом Европа 05:13
Европарламент одобрил меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями Европа 04:57
Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Европа 04:45
МВФ выделит Киргизии $120 млн на борьбу с коронавирусом Кыргызстан 04:33
Новые сроки проведения Олимпиады в Токио будут определены в ближайшие три недели Другие страны 04:32
Землетрясение и 68 мощных афтершоков произошли в Сахалинской области России Россия 04:15
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом США 04:07
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 03:52
В Венесуэле зафиксировали первую смерть из-за коронавируса Другие страны 03:35
Саммит ЕС утвердил решение о начале переговоров по членству Албании и Северной Македонии Европа 03:17
Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение Россия 03:09
Меркель рассказала, как работает на домашнем карантине Европа 03:05
Саммит ЕС поручил Еврогруппе разработать план восстановления экономики после пандемии Экономика 02:53
Трамп собирается в ближайшие часы провести телефонный разговор с Си Цзиньпином США 02:41
Пандемия приведет к снижению прямых иностранных инвестиций в мире на 30-40% Экономика 02:33
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель Энергетика 02:32
США отложили тендер на закупку первой партии нефти для стратегического резерва Энергетика 02:15
В Таджикистане пройдут выборы в верхнюю палату парламента Таджикистан 01:57
США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом США 01:40
В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 113 Казахстан 01:33
В Грузии от коронавируса излечился еще один пациент Грузия 01:21
В США и Европе отказываются от саудовской нефти Энергетика 01:10
Умер Мишель Идальго - тренер, сделавший сборную Франции грандом Спорт 00:55
Израильская El Al приостанавливает все регулярные международные рейсы до 4 апреля Израиль 00:39
Мировой спрос на нефть находится в свободном падении на фоне пандемии Энергетика 00:21
Оставайтесь дома, чтобы встречать утро с родными! (VİDEO) Общество 00:05
Ибрагим Мамедов: В Азербайджане за три дня покупается свыше полмиллиона масок Общество 00:05
Хикмет Гаджиев: В ближайшее время в Азербайджан вернутся еще около 400 наших сограждан Политика 26 марта 23:55
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч В мире 26 марта 23:53
В Азербайджане на карантине находятся более 3300 человек Общество 26 марта 23:41
Микаил Джаббаров: В Азербайджане дополнительно запущено 6 производств медицинского спирта Экономика 26 марта 23:12
Али Асадов: Государством будут предприняты все необходимые меры по борьбе с коронавирусом Политика 26 марта 22:48
Президент Мексики предложил передать ООН контроль над продажей медикаментов Другие страны 26 марта 22:43
Число заразившихся коронавирусом на отборочном к ОИ турнире по боксу возросло до шести Европа 26 марта 22:31
США заморозили активы действующих и бывших чиновников Венесуэлы США 26 марта 22:17
В Италии число умерших от вызванного коронавирусом заболевания превысило 8 тыс. Европа 26 марта 22:16
Премьер Индии призвал G20 открыто делиться медицинскими достижениями Другие страны 26 марта 22:10
В Гондурасе зафиксировали первую смерть заразившегося новым коронавирусом Другие страны 26 марта 22:00
Премьер Британии призвал G20 профинансировать разработку вакцины против коронавируса Европа 26 марта 21:58
Генеральный директор медиакорпорации NBCUniversal заразился коронавирусом США 26 марта 21:47
Кабмин Азербайджана принял решение о повторных свидетельствах о рождении Общество 26 марта 21:42
Новый указ Кабинета министров в области обязательного медицинского страхования Политика 26 марта 21:16
Президент Аргентины призвал создать всемирный фонд для помощи в борьбе с коронавирусом В мире 26 марта 21:01
Обращение Азербайджанского Солдата к населению: Мы служим вам, и вы для нас оставайтесь дома! (ВИДЕО) Общество 26 марта 20:48
Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом - исполнительным властям даны серьезные указания Общество 26 марта 20:27
Состоялась встреча с предпринимателями, работающими в сфере грузоперевозок и пассажирского транспорта Экономика 26 марта 20:18
Центр гигиены и эпидемиологии: Каждый должен ответственно относиться к карантину Общество 26 марта 19:55
Страны G20 вложат $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии В мире 26 марта 19:41
Из Баку в международном направлении будут выполняться рейсы только в Москву и Лондон Общество 26 марта 19:39
Продовольственный завод Грузии возобновил свою работу Бизнес 26 марта 19:30
Авиарейс Баку-Нахчыван-Баку будет совершаться один раз в неделю Общество 26 марта 19:17
Эльшад Мамедов: Участие государства в экономике отразится и на стимулирующей налоговой политике Экономика 26 марта 19:14
Председатель Государственного агентства по туризму обратился к представителям индустрии туризма Туризм 26 марта 19:12
Индекс стоимости строительства вырос в Грузии Бизнес 26 марта 19:05
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 79 Грузия 26 марта 18:57
С 30 марта стартуют телеуроки по профессиональным специальностям Общество 26 марта 18:39
Евролига должна установить дедлайн по решению о прекращении сезона Спорт 26 марта 18:37
В Армении зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса Армения 26 марта 18:26
Минюст Азербайджана: Досрочно освобождены 200 заключенных Общество 26 марта 18:22
Утверждены правила проведения экзаменов для независимых экспертов в области сельхоз-страхования Экономика 26 марта 18:17
Айдын Мирзазаде: Крайне важно, чтобы все по возможности оставались дома, поменьше контактировали с людьми Политика 26 марта 18:02
Бакинские школьники и дети Мананы Джапаридзе призывают "Оставайся дома – продолжай учиться!" (ВИДЕО) Социум 26 марта 17:58
Япония финансирует 4 новых проекта в Грузии Бизнес 26 марта 17:52
Утвержден Протокол изменений в "Рамочное соглашение" между Азербайджаном и ЮНЕСКО Политика 26 марта 17:44
Грузия выделяет средства на сохранение цен основных продуктов питания Бизнес 26 марта 17:43
Бакметрополитен перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов Общество 26 марта 17:30
Итальянская Eni начала производство ветровой энергии в Казахстане Энергетика 26 марта 17:20
Скончался заслуженный художник Азербайджана Рашид Шариф Социум 26 марта 17:19
Обнародованы данные отгрузки нефти из порта Джейхан BOTAS International Limited (BIL) Энергетика 26 марта 17:14
Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района пожертвовали месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом Общество 26 марта 17:13
В Азербайджане волонтеры делятся своими контактами с одинокими пожилыми людьми для обеспечения их потребностей Общество 26 марта 17:11
Оставайтесь дома и творите! Премьера клипа Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 26 марта 16:57
#MuseumFromHome - приятные моменты, проведенные в азербайджанском музее Культура 26 марта 16:51
Усилен режим работы колл-центра "142" минтруда и расширены его функциональные возможности Общество 26 марта 16:48
В Грузии создан фонд StopCov по борьбе с COVID-19 Грузия 26 марта 16:44
Арестована женщина, распространявшая ложную информацию о коронавирусе (ВИДЕО) Общество 26 марта 16:13
Певцы, актеры и телеведущие призвали коллег внести свой вклад в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ВИДЕО) Социум 26 марта 16:12
Baku Media Center создал новый видеоролик c целью поддержки борьбы с коронавирусом (ВИДЕО) Общество 26 марта 16:06
В Азербайджане лиц старше 65 лет, вышедших на улицу, возвращают домой (ФОТО) Общество 26 марта 15:59
Перевалка грузов из Бельгии через порты Турции превысила 1,7 млн тонн Турция 26 марта 15:39
В Туркменистане увеличились показатели предприятия по выпуску нерудных строительных материалов Бизнес 26 марта 15:30
В крупном городе Казахстана остановили работу все автовокзалы из-за угрозы коронавируса Казахстан 26 марта 15:27
Обнародованы планы добычи угля в Казахстане на 2020 год Бизнес 26 марта 15:25
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бартин Турция 26 марта 15:25
Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 100 Казахстан 26 марта 15:21
Все новости