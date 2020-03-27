Исполнительный директор ICGB AD о перспективах расширения трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ/Trend/ - Мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) могут быть увеличены при подтверждении экономической целесообразности, сказала Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD Теодора Георгиева.

Она напомнила, что во время первоначального маркет-теста пропускная способность, зарезервированная для прямого потока, составляла 1,57 миллиарда кубометров в год в направлении из Греции в Болгарию.

"А оставшаяся мощность в 1,43 миллиарда кубометров в год будет распределяться через аукционы на платформе бронирования мощностей в строгом соответствии с правилами ЕС с момента начала коммерческой эксплуатации", - сказала исполнительный директор.

Она отметила, что ICGB AD может организовать дополнительный маркет-тест по оценке спроса на предмет расширения интерконнектора при запросе национальных регулирующих органов стран-участников проекта.

По словам Георгиевой, маркет-тест должен быть организован не позднее, чем через три года после начала коммерческой эксплуатации IGB.

"В настоящее время дата проведения маркет-теста для определения спроса на расширение мощностей не установлена. В любом случае новые маркет-тесты должны быть организованы только после того, как компания ICGB будет сертифицирована как Независимый оператор передачи (ITO)", - добавила она.

Отметим, что IGB – газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый с "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров – на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа – на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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