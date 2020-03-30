SOCAR и Equinor подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - SOCAR и Equinor подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности труда и охраны окружающей среды, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно данным, 30 марта президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял главу представительства норвежской компании Equinor в Азербайджане Фавада Курайша. На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из планов по разработке месторождения ”Карабах".

«Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в новых направлениях, в том числе в области промышленной безопасности»- отмечается в ведомстве.

Как отмечено в информации, 19 марта 2020 года стороны объявили об открытии в Азербайджане нового месторождения “Карабах” с запасом нефти 60 миллионов тонн при успешной буровой операции. Месторождение "Карабах" - первое нефтяное месторождение, обнаруженное в независимом Азербайджане. На встрече компания Equinor Apsheron AS подтвердила свое устойчивое участие в разработке месторождения “Карабах” в соответствии с достигнутым успешным результатом.

В рамках встречи между SOCAR и Equinor Apsheron AS было подписано новое соглашение о сотрудничестве в целях усиления работы в направлении SЕTЕM. Новое соглашение охватывает техническую безопасность, противопожарную защиту, охрану здоровья людей и охрану окружающей среды, транспортную безопасность и аварийно-спасательные службы в проектах, которые SOCAR и Equinor Apsheron реализуют как самостоятельно, так и совместно.

Документ подписали президент SOCAR Р.Абдуллаев и руководитель представительства компании Equinor в Азербайджане Ф.Курайш. Стороны пришли к соглашению по обмену опытом, процедурами и соответствующими документами в вышеуказанных областях, обмену практическими знаниями для недопущения возможных аварий, минимизации воздействия на экологию, обмену статистическими данными о происшествиях, а также о событиях, имеющих экологическое значение. В соглашении также предусматривается обмен практикой и базой данных по применению международных стандартов по технической безопасности и пожарной охране, гибкая рекапитализация возможных аварий, обмен опытом в области управления атмосферными отходами, в том числе парниковыми газами, организация встреч, семинаров, консультаций между сторонами по перечисленным вопросам.

Отметим, что SOCAR и Equinor подтвердили факт открытия нефтегазового месторождения «Карабах» в азербайджанском секторе Каспия, в 120 километрах к востоку от Баку.

Согласно информации, бурение первой оценочной скважины на месторождении началось 23 декабря 2019 года. Она была пробурена плавучей буровой установкой "Деде Горгуд" на глубине 180 метров. Продуктивные пласты месторождения расположены на глубине 3,4 километра. По предварительным оценкам, обнаруженных на месторождении объемов нефти и газа достаточно для его экономически эффективной разработки. Предварительные оценочные геологические запасы месторождения составляют более 60 миллионов тонн нефти.

Автор: Фидан Бабаева.

Twitter: Fidan_Babaeva