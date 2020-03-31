Нефть коррекционно дорожает

Цены на нефть во вторник утром коррекционно растут в пределах 5% после падения до минимумов с 2002 года накануне. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Вrent растет на 1,05%, до 23 долларов за баррель. Июньские фьючерсы Brent дорожают на 1,67%, до 26,85 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 5,13%, до 21,12 доллара за баррель. В понедельник стоимость WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с февраля 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель. Стоимость Brent же опускалась ниже 22 долларов за баррель впервые с марта 2002 года.

Рынки нефти столкнулись с двойным ударом из-за вспышки коронавируса и возможной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией после того, как альянс стран ОПЕК+ в начале марта не смог договориться о более глубоких сокращениях добычи сырья, чтобы поддержать цены на нефть.

Участники рынка обратили внимание на состоявшийся в понедельник телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, в ходе которого лидеры договорились о российско-американских консультациях на счет рынка нефти по линии министров энергетики.

"Президент Трамп позвонил президенту Путина обсудить вопрос нефти. Предположительно, в попытке заставить Россию сесть за стол переговоров с Саудовской Аравией. Любые признаки того, что Россия и Саудовская Аравия наладят отношения, будут позитивными для нефти…. Но это история с дальнейшим развитием", — сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), отмечая, что новости помогли ценам на нефть WTI установиться выше 20 долларов после хаотичной сессии.