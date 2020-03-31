Производство нефти в Азербайджане будет продолжено в соответствии с планом на 2020 год

БАКУ/Trend/ - В январе-марте суточная добыча нефти в стране составила около 754 тысяч баррелей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно информации, с первого апреля Азербайджан также свободен от обязательств по ограничению добычи нефти.

"Сегодня завершается срок исполнения "Декларации о сотрудничестве" связанная с ограничением суточного объема добычи нефти до 1,7 миллиона барреля по странам ОПЕК+, подписанной шестого декабря 2019 года .Азербайджан будет осуществлять добычу нефти в соответствии с планом на 2020 год и текущей ситуацией", - отмечается в сообщении.

Было отмечено, что Азербайджан является сторонником стабилизации глобального нефтяного рынка и с этой целью принял активное участие в процессе консультаций, проведенных в марте для достижения соглашения между странами ОПЕК+. Азербайджан и впредь продолжит сотрудничество в формате ОПЕК+ в рамках Хартии нефтедобывающих стран.