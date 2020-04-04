В Азербайджане будет повышен лимит электроэнергии, предоставляемой по льготным тарифам
БАКУ/Trend/ - Лимит электроэнергии, предоставляемой по льготному тарифу для населения, в апреле - мае будет повышен до 100 киловатт в час.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, информация об этом содержится в "Плане мероприятий Кабинета министров по реализации исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".
На эти цели Кабмином выделены средства в размере 10 миллионов манатов.
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