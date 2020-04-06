Минналогов зарегистрировало совместное предприятие SOCAR и STP
БАКУ/Trend/ - Министерство налогов Азербайджана третьего апреля зарегистрировало ООО «SOCAR-STP», учрежденное совместно SOCAR и ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP).
Как сообщает Trend, уставной капитал компании составил 1,7 миллиона манатов.
Согласно сообщению, новая компания зарегистрирована по единому с PASHA Holding юридическому адресу – г. Баку, Насиминский район, проспект Нефтяников, 153.
Отметим, что новое СП будет управлять производством завода тяжелых кранов и большой мастерской механического оборудования региона СНГ.
Основной деятельностью СП будет обслуживание и ремонтные работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, APS (Advanced Parts Solution), бурового оборудования, завершение скважин.
Напомним, что Сумгайытский парк технологий входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 гектаров. Создание Сумгайытского парка технологий направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.
Напомним, что 20 февраля SOCAR и Сумгайытский парк технологий (STP) подписали соглашение о создании совместного предприятия SOCAR-STP.
На территории STP функционируют 12 предприятий и 30 производственных площадок.
(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)