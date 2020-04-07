ОПЕК+ пригласила на совещание 9 апреля США, Канаду и Великобританию

Секретариат ОПЕК пригласил на онлайн-совещание по рынку нефти всего 36 стран, среди которых США, Канада, Норвегия, Бразилия и Великобритания, следует из разосланного странам приглашения, передает Trend со ссылкой на ТАСС..

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и Канада не приглашены для участия. Источник ТАСС в ОПЕК опроверг это: "Неправда, они приглашены. Пока ждем от них подтверждения".

Всего в списке приглашенных четыре группы стран: члены ОПЕК, страны - участницы, не входящие в картель, но участвовавшие в соглашении ОПЕК+, страны - наблюдатели, а также страны, не сотрудничавшие с ОПЕК прежде. В последней группе всего 10 стран: Канада (в лице провинции Альберта), Аргентина, Бразилия, Колумбия, Египет, Индонезия, Норвегия, США, Соединенное Королевство (Великобритания), Тринидад и Тобаго. Из этого списка только три страны, Канада, США и Великобритания пока не подтвердили своего участия.

По словам собеседника ТАСС, совещание в режиме видеоконференции начнется в 16:00 мск 9 апреля.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось 31 марта 2020 г. Причиной стали разногласия между Россией и Саудовской Аравией об условиях его продления после марта. Выход из соглашения послужил поводом для роста добычи в странах ОПЕК, что наложилось на беспроцентное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Цена нефти на сочетании этих факторов впервые за 20 лет опускалась до $22 за баррель. К концу марта партнеры решили возобновить консультации и привлечь к совместным действиям и других производителей из стран G20.