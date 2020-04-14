"Azərişıq": В апреле и мае лимит энергопотребления по льготному тарифу составит 400 кВт/ч

БАКУ/Trend/ - С апреля увеличен ежемесячный лимит потребления электроэнергии населением по льготному тарифу.

Об этом Trend заявил начальник Департамента информационных технологий ОАО "Azərişıq" Галиб Гамидов.

По его словам, в апреле и мае лимит на электроэнергию, потребляемую гражданами по льготному тарифу, будет увеличен на 100 киловатт/часов:

"По решению Кабинета министров лимит энергопотребления был увеличен с 300 киловатт/часов до 400 киловатт/часов. При оплате не должно быть путаницы, так как апрельские квитанции об оплате электроэненргии рассчитаны за март месяц. Поэтому в квитанциях, на начало апреля указан лимит в размере 300 киловатт/часов. В мае и июне лимит составит 400 киловатт/часов".

Напомним, что лимит электроэнергии, предоставляемой по льготному тарифу для населения составлял 300 киловатт/часов, таким образом, в апреле и мае он будет повышен до 400 киловатт/часов.