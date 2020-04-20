Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели с 14-17 апреля

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (14-17 апреля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", составила 21,52 доллара за баррель, что на 2,49 доллара меньше предыдущего показателя,сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 22,58 доллара за баррель, минимальная – 20,26 доллара.

На минувшей неделе в среднем цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 19,44 доллара за баррель, что на 3,4 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Brent составила 20,66 доллара за баррель, минимальная – 18,08 доллара за баррель.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 17,27 доллара за баррель, что на 3,15 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 18,46 доллара за баррель, минимальная – 15,78 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Официальный курс на 20 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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