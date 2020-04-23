"Азеришыг" о положительном влиянии на уровень платежной дисциплины повышения льготного лимита потребления электричества

Энергетика 23 апреля 2020 14:02 (UTC+04:00)
"Азеришыг" о положительном влиянии на уровень платежной дисциплины повышения льготного лимита потребления электричества

БАКУ/Trend/ - Повышение ежемесячного льготного лимита потребления электроэнергии для населения положительно повлияет на уровень платежной дисциплины и благоприятно скажется на социальном благополучии населения из социально уязвимых групп.

Об этом Trend сказал начальник Департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Галиб Гамидов.

По его словам, в результате предоставленных льгот часть потребителей будут платить меньше за электроэнергию.

"Если раньше потребители платили 11 гяпик за 1 кв/ч, использованный сверх льготного лимитного пакета - 300 киловатт/часов электроэнергии в месяц, то сейчас, с повышением этого лимита, платежи за электроэнергию уменьшились", - отметил он.

Напомним, что в апреле и мае лимит на электроэнергию, потребляемую гражданами по льготному тарифу, был увеличен на 100 киловатт/часов. По решению Кабинета министров лимит энергопотребления был увеличен с 300 киловатт/часов до 400 киловатт/часов в месяц.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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