Атомная нацкомпания Казахстана начнет поставки урана в Аргентину

Энергетика 5 мая 2020 12:11 (UTC+04:00)
Атомная нацкомпания Казахстана начнет поставки урана в Аргентину
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