Свыше 90% инвестиций США в Азербайджан приходится на нефтегазовую отрасль

БАКУ/Trend/ - Объем инвестиций США в экономику Азербайджана составляет 14 миллиардов долларов, из которых 12,8 миллиарда долларов относится к нефтегазовой отрасли, сообщает Trend cо ссылкой на слова Микаила Джаббарова на видеоконференции, организованной Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) совместно с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

Тем самым, США являются вторым по величине инвестором в Азербайджане.

Джаббаров отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии торгово-экономических связей с США и предпринимает важные шаги для расширения сотрудничества. Так, на данный момент в различных сферах экономики Азербайджана, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг и других действуют 257 американских компаний.

Министр также подчеркнул, что AmCham Azerbaijan вносит значительный вклад в процесс подготовки нового законопроекта “Об инвестиционной деятельности”.

По словам Джаббарова, в Азербайджане приоритетными для инвестиционной деятельности американских компаний направлениями являются строительство, горнодобывающая, нефтехимическая, цифровая экономика, транспорт, торговля и логистика, телекоммуникации, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность и развитие туристического сектора.

Наряду с этим, благоприятные возможности для расширения связей с инвесторами создает фактор более широкого применения правительством Азербайджана механизма государственно-частного партнерства по ряду проектов, включая инфраструктурные.

Помимо этого, Джаббаров отметил важность создания в Баку регионального центра Давосского экономического форума по Четвертой промышленной революции и готовность нашей страны к сотрудничеству с США в области построения цифровой экономики.

Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер отметил успешную экономическую политику страны, важность проводимых реформ в области дальнейшего улучшения предпринимательской и инвестиционной среды, а также привлекательные туристические ресурсы Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)