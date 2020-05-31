Посол: Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики

Энергетика 31 мая 2020 09:00 (UTC+04:00)
Посол: Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики

БАКУ/ Trend/ - Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, сказал Trend посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

"Очень хорошо, что Азербайджан уделяет этой сфере большое внимание, потому что здесь есть огромный потенциал. В Азербайджане есть солнечная, ветровая и геотермальная энергия. Мы проводили переговоры с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Он также понимает, что если Азербайджан обеспечит наличие возобновляемых источников энергии для собственного потребления, страна сможет экспортировать больше нефти и газа", - сказал Керверс.

Посол отметил, что ряд голландских компаний имеют технологии для развития ветровой энергии в море.

"На данный момент ведутся переговоры для изучения возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами в этой сфере. Голландские компании могут производить относительно дешевый биогаз. Это было бы интересно для небольших деревень в регионах Азербайджана", - сказал Керверс.

Далее он добавил, что в Азербайджане работают голландские компании в нефтегазовом секторе в море.

"Голландские компании поставляют антикоррозийную краску для буровых установок, занимаются управлением отходами в процессе бурения, есть компании, специализирующиеся на аварийной эвакуации в случае инцидентов на нефтяных платформах", - сказал дипломат.

Далее, Керверс подчеркнул важность проекта "Южного газового коридора", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

"Нидерланды считают "Южный газовый коридор" очень важным проектом. После ввода в эксплуатацию "Южный газовый коридор" позволит поставлять газ в Италию и за ее пределы, что обеспечит большую конкуренцию. Вот почему, хотя Нидерланды не являются прямыми потребителями газа, поставляемого через "Южный газовый коридор", мы решительно поддерживаем этот проект. Мы надеемся, что пропускная способность "Южного газового коридора" будет и дальше увеличиваться ", - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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