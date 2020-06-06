Министры ОПЕК завершили переговоры
Заседание министров ОПЕК в субботу завершилось, оно длилось, как и планировалось, два часа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По итогам встречи министры картеля согласовали продление действующего уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Теперь это решение должны поддержать министры стран "не ОПЕК" во главе с Россией.
"Встреча ОПЕК завершилась. Скоро ждем начала заседания ОПЕК+", - сказал источник.
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