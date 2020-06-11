Баркиндо: Были бы рады приветствовать Азербайджан в качестве члена ОПЕК

БАКУ/Trend/ - Мир многим обязан Азербайджану за содействие международному энергетическому сотрудничеству и за то, что он находится на переднем крае усилий по обеспечению устойчивой стабильности нефтяного рынка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо в ходе вебинара по вопросам энергетики в постпандемической период, организованного Центром анализа международных отношений.

«ОПЕК очень гордится тем, что Азербайджан участвует в соглашении о сокращении добычи нефти и благодарен за поддержку на высоком уровне. Поскольку в этом году нашей Организации исполняется 60 лет, были бы рады приветствовать Азербайджан в качестве члена семьи ОПЕК», - сказал он.

Баркиндо отметил, что Азербайджан также является наблюдателем на Форуме стран-экспортеров газа (GECF).

«Участие Азербайджана в GECF обеспечивает дальнейшее расширение глобального взаимодействия Азербайджана со многими странами-членами ОПЕК и странами-участниками соглашения о сокращении добычи нефти. Наш опыт противодействия рыночным рискам, связанным с COVID-19, показывает важность многостороннего сотрудничества на высоком уровне. Мы не должны упускать возможность работать над более широкими и основанными на консенсусе решениями, которые приносят пользу отрасли и, в конечном счете, всему миру. Наша дверь всегда открыта для тех, кто разделяет наши ценности, заботы и надежды на лучшее будущее», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)