Нефть дешевеет после двух дней активного роста

Энергетика 3 июля 2020 09:59 (UTC+04:00)
Нефть дешевеет после двух дней активного роста

Цены на нефть в пятницу утром демонстрируют снижение после двух дней активного роста, давление оказывает рост числа случаев заражения новым коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,97% — до 42,72 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,01% — до 40,24 доллара за баррель.

В течение предыдущих двух торговых дней стоимость нефти увеличивалась, поскольку снижение запасов в США внушало надежды на постепенное восстановление спроса, а экономические данные показывали, что мировая экономика также начала свое восстановление.

Однако, увеличение ежедневных случаев заражения коронавирусом в мире продолжает оказывать давление на настроения участников рынка. Число заболевших COVID-19 продолжает стремительно расти, обновляя ежедневные рекорды. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики.

"Рынок становится все более уверенным в том, что ослабление ограничений на поездки и бизнес будет способствовать росту спроса на сырую нефть, но прогресс пандемии угрожает подорвать это восстановление", — говорится в сообщении аналитиков ANZ Research, которое приводит агентство Рейтер.

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