В Азербайджане в первом полугодии проложено 584 км газопроводных линий

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана, в том числе в городе Баку, окрестных поселках и селах, за первое полугодие было проложено 584 километра новых газопроводов различного диаметра, капитально отремонтировано 264,4 километра газопроводных линий, сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно информации, кроме этого, в январе-июне 2020 года Бакинским региональным департаментом газоснабжения, районными управлениями газоснабжения и сумгайытским участком газоснабжения были отремонтированы и заменены новые газовые линии различного диаметра протяженностью 215,32 километра (в том числе, 193,44 километра металлические, 21,88 километра полиэтиленовых труб).

"В целях обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения потребителей природным газом в осенне-зимний период 2020-2021 годов ПО "Азеригаз" продолжает реализацию программы мероприятий.

Основное внимание было уделено продолжению широкомасштабных работ по улучшению газоснабжения, газификации регионов, реконструкции газопроводов и оборудования.

Так, в соответствии с разработанной программой мероприятий, в первую очередь осуществляется реконструкция газопроводов, поставляющих газ в села и поселки, затем замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на новое.

На следующем этапе ведутся работы по обновлению существующих газораспределительных сетей, газовых линий на улицах и в переулках", - говорится в сообщении.

Отметим, руководством объединения даны поручения по безупречному принятию всех надлежащих мер в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)