Пять причин почему экспорт израильского газа через TANAP маловероятен

Энергетика 27 июля 2020 18:34 (UTC+04:00)
Пять причин почему экспорт израильского газа через TANAP маловероятен
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