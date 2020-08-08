Минэнерго: В июле Азербайджан ежедневно добывал более 550 тыс. сырой нефти

БАКУ/Trend/ - В июле Азербайджан ежедневно добывал 554,1 тысяч баррелей сырой нефти, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

По данным ведомства, в июле 2020 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по стране составила 650,1 тысячи баррелей. (554,1 тысячи баррелей сырой нефти и 96 тысячи баррелей конденсата). 435,1 тысячи баррелей сырой нефти пришлось на долю «Азери-Чираг-Гюнешли», 119 тысячи баррелей - на долю SOCAR.

"В рамках сокращения суточной добычи нефти по ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей по сравнению с показателем октября 2018 года Азербайджан сократил добычу сырой нефти на 163,9 тысячи баррелей в сутки",-отмечается в ведомстве.

Согласно ”Декларации о сотрудничестве", в октябре 2018 года Азербайджан с ежедневной добычей сырой нефти в объеме 718 тысячи баррелей должен был сохранить производство сырой нефти в мае-июне-июле текущего года в объеме 554 тысячи баррелей в сутки, сократив производство сырой нефти на 164 тысячи баррелей.

"В целях выполнения обязательств суточная добыча сырой нефти в октябре 2018 года была снижена на 567 тысячи баррелей в сутки, по SOCAR - на 151 тысячи баррелей",-говорится в министерстве.

Следует отметить, что соглашение ОПЕК+ от 12 апреля предусматривает в общей сложности 9,7 миллиона ​​баррелей ежедневной добычи нефти.

31 июля завершился первый этап сокращения. На втором этапе соглашения, охватывающем период с первого августа по 31 декабря, суточная добыча сырой нефти в странах ОПЕК+ достигнет 7,7 миллиона ​​баррелей, что на 18 процента меньше, чем в октябре 2018 года.

За этот период Азербайджан должен сократить суточную добычу сырой нефти на 131 тысячи баррелей и сохранить ее на уровне 587 тысячи баррелей.

(Автор: Фидан Бабаева)

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