Консорциум TAP опубликовал правила эксплуатации трубопровода

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) опубликовал правила эксплуатации, одобренные национальными органами регулирования энергетики Греции, Албании и Италии, передает Trend во вторник со ссылкой на консорциум.

Как отмечается, правила эксплуатации TAP были доработаны после публичных консультаций, начатых в августе 2018 года, и содержат нормы, регулирующие услуги TAP, включая регистрацию грузоотправителя, кредитную поддержку, резервирование мощности, затраты на использование и т. д.

TAP будет предлагать мощность в соответствии с правилами эксплуатации через платформу бронирования мощности PRISMA.

Процесс регистрации грузоотправителей начинается 10 августа 2020 года.

Коммерческий директор TAP Мария Савова, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что в связи с завершением этапа строительства ведется подготовка к началу эксплуатации TAP.

Отметим, что TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров пройдут по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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