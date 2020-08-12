Baker Hughes провел работы по интенсификации притока на «Азери-Чираг-Гюнешли»

БАКУ/ Trend/ - Компания Baker Hughes недавно провела работы по интенсификации притока еще двух скважин на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, сказал Trend вице-президент по России и Каспийскому региону компании Baker Hughes, Томми Кассем.

"После успешного развертывания судна для стимуляции в 2018-2019 годах компания Baker Hughes недавно провела работы по интенсификации притока еще на двух скважинах на блоке Азери-Чираг-Гюнешли. Нашей производственной группе удалось значительно улучшить ожидаемый дебит нефти с помощью химического раствора", - сказал Кассем.

Говоря о работе компании в условиях пандемии, Кассем отметил, что здоровье и безопасность сотрудников компании в Азербайджане и во всем мире остается ее главным приоритетом.

"Baker Hughes продолжала работать и предоставлять услуги своим клиентам во время пандемии COVID-19. Нашим приоритетом остается защита здоровья и безопасности наших сотрудников, сводя к минимуму перерывы в работе наших клиентов. Эта ситуация остается нестабильной и непредсказуемой, но с самого начала пандемии у нас есть группы кризисного управления, чтобы защитить наших людей и сообщества, в которых мы работаем, и обеспечить непрерывность бизнеса ", - отметил Кассем.

Вице-президент Baker Hughes добавил, что компания постоянно адаптирует методы работы в условиях этой пандемии, например, переходя на удаленную работу везде, где это возможно, используя удаленные и виртуальные технологии и применяя строгий подход к обеспечению готовности площадок.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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