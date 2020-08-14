НПЗ STAR SOCAR вошел в число 500 крупнейших компаний Турции

БАКУ/Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод STAR государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR включен Промышленной палатой Стамбула (ISO) в список 500 крупнейших промышленных предприятий Турции в 2019 году, сообщает Trend со ссылкой на ISO.

Топ-5 компаний по объему продаж продукции в денежном выражении: TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.. и Star Rafineri A.Ş.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод STAR с инвестиционной стоимостью 6,3 миллиарда долларов удовлетворяет 25 процентов потребности Турции в нефтепродуктах. Его перерабатывающая мощность составляет 10 миллионов тонн сырой нефти в год.

По состоянию на конец 2019 года НПЗ STAR произвел 3,6 миллиона тонн дизельного топлива, 1,2 миллиона тонн реактивного топлива, примерно 800 тысяч тонн нафты, 200 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, 600 тысяч тонн переформатов и 400 тысяч тонн нефтяного кокса. Объем переработки нефти на НПЗ STAR в 2019 году достиг 7,1 миллиона тонн. Начало внутренних продаж НПЗ STAR в 2019 году способствовало сокращению импорта в Турцию на сумму около двух миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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