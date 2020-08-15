Названы цели программы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана

БАКУ /Trend/ - Основа программы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана заключается в усилении местного производства и экспорта продукции.

Об этом сказал министр промышленности, рудников и торговли Ирана Хосейн Модаррес Хиябани, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По его словам, в стране имеется свыше четырех тысяч промышленных предприятий, строительство которых завершено более чем на 80 процентов. Правительство планирует завершить строительство этих предприятий и ввести их в эксплуатацию до августа 2021 года.

Министр отметил, что в этом году (с 20 марта 2020 года) в этой области будет введено в эксплуатацию 200 важных промышленных предприятий, в которые вложено 1,7 квадриллиона риалов (около 40,4 миллиарда долларов) инвестиций. Благодаря этому работой будут обеспечены свыше 41 тысячи человек.

Хиябани подчеркнул, что также соответствующие шаги предпринимаются в направлении развития экспорта и управления импортом.

"В настоящее время наложен запрет на импорт продукции 2,5 тысячи наименований, поскольку подобная продукция производится внутри страны. Благодаря производству в стране продукции и оборудования предусматривается удержать в стране иностранную валюту в эквиваленте 3,2 миллиарда долларов", - сказал Хиябяни

Он добавил, что в течение четырех месяцев (20 марта - 21 июля) было принято решение о производстве в стране различных запчастей общей стоимостью 300 миллионов долларов.

Отметим, что с 20 марта по 21 июля Иран экспортировал свыше 300 миллионов тонн продукции, стоимостью 8,71 миллиарда долларов. За тот же период объем импорта в стоимостном выражении составил 10,9 миллиарда долларов, в весовом - 12 миллионов тонн.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)