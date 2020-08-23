Кулевский нефтяной терминал начал перевалку нового продукта

БАКУ /Trend/ - Кулевский нефтяной терминал государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR в первой половине 2020 года приступил к перевалке бензола, сообщает Trend со ссылкой на сайт терминала.

Общий объем перевалки за первое полугодие составил 950 тысяч тонн углеводородов и продуктов нефтехимии.

Более 57 процентов переваленных углеводородных продуктов в первой половине 2020 года приходится на Азербайджан, 43 процента - на нефтепродукты из других стран региона.

Отметим, что Кулевский нефтяной терминал используется для отгрузки сырой нефти, мазута, дизельного топлива, газойля, метанола, авиационного топлива, пропилена, жидкой пиролизной смолы, нафты, изопропилового спирта, дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, промышленной нефти и конденсата.

Терминал в порту Кулеви был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, а перевалка нефтепродуктов была начата в июне. Общая пропускная способность терминала составляет 10 миллионов тонн наливных нефтеналивных грузов в год, в том числе это три миллиона тонн нефти, три миллиона тонн дизельного топлива и четыре миллиона тонн мазута. Общая емкость резервуарного парка терминала составляет 402 000 кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова)

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