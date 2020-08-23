Enagas назвала объем запланированных капвложений в азербайджанский газовый проект

БАКУ /Trend/ - До запуска Трансадриатического трубопровода (TAP) капитальные вложения в TAP испанской Enagas, которая является одним из акционеров проекта, составят 9 миллионов евро, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

"Прогресс в реализации проекта на настоящее время составляет 97 процентов, что соответствует планам. Консорциум TAP продолжает функционировать в обычном режиме на всех рабочих направлениях. Планы действий в чрезвычайных ситуациях, развернутые во время коронавирусного кризиса в Европе, снизили влияние на ход реализации проекта, и запланированная дата коммерческой эксплуатации сохраняется в пределах четвертого квартала 2020 года", - говорится в отчете Enagas.

Реализация работ по последнему элементу, имеющему большое значение для проекта - прокладке 105-километрового подводного участка газопровода в водах Адриатического моря, было завершено в начале июня, говорится в отчете.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы до конца года первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, 550 которых будут проложены по территории Греции, 215 километров - в Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - в Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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