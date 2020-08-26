Чехия сократила импорт нефти из Азербайджана
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На Малайском газовом месторождении Туркменистана будет сдана в эксплуатацию дожимная компрессорная станция
Служба электронной безопасности Азербайджана о работе по обеспечению безопасного интернета для детей
При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха (ФОТО/ВИДЕО)
Ученые из США примут участие в международной конференции, посвященной дистанционному обучению иностранным языкам
Владельцам карт VISA от PASHA Bank предоставляется 10%-ная скидка на товары в онлайн-магазине “Beymen”
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школьного здания в поселке Гала (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне (ФОТО)
Члены сборных команд Азербайджана по видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства – экс-президент Латвии
Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима - минобразования Азербайджана