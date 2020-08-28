Почти все штрафники ОПЕК+ представили графики компенсации перепроизводства нефти

Большинство стран ОПЕК+, не сократившие добычу нефти в мае - июле в общей сложности на 2,3 млн баррелей в сутки, представили свои графики компенсации перепроизводства в секретариат. Об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях, передает Trend.

Как сообщали источники ТАСС ранее, мониторинговый комитет ОПЕК+ 19 августа рекомендовал странам с неэффективным исполнением соглашения ОПЕК+ компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи нефти в течение августа - сентября. Свои графики добычи они должны были представить в секретариат ОПЕК до 28 августа.

"Большинство членов представили графики", - сказал один из собеседников ТАСС. Он не стал называть тех, от кого планы еще ждут в секретариате ОПЕК, но уточнил, что "вскоре должен подать и Ирак". Другой источник подтвердил, что пока не все прислали свои планы по добыче.