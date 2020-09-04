ОПЕК отложила встречу по случаю 60-летия организации из-за пандемии
Секретариат ОПЕК принял решение отложить встречу стран организации по случаю 60-летия ее основания из-за ограничений, связанных с пандемией. С соответствующим предложением к ОПЕК обратился Ирак, говорится в заявлении ОПЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Провести встречу изначально планировалось в сентябре в Багдаде, где в 1960 году на нефтяной конференции и была основана организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). "Я искренне разочарован тем, что не смогу принять у себя 60-летие ОПЕК после месяцев подготовки к этому историческому событию", - написал министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар генсеку ОПЕК Мухаммеду Баркиндо.
Баркиндо ответил, что "ждет встречи со всеми странами ОПЕК в ближайшем будущем".
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