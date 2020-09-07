Мангистауская область Казахстана сократила объемы добычи нефти и газа
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Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом под лозунгом «Одна нация, два государства» (ФОТО)
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц за получение взятки
Впервые в Азербайджане при Бакинской высшей школе нефти будет создан «Клуб студентов-программистов» компании Google
В мировой прокат вышел исторический фильм "Томирис" с участием азербайджанских каскадеров (ВИДЕО, ФОТО)
Китайская компания Universal Energy планирует участвовать в производстве "зеленой" энергии в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев ознакомился с капитальными ремонтными работами в школе номер 251 в Баку, принял участие в открытии нового корпуса этого учебного заведения (ФОТО)
В Турции сняли фильм, посвященный азербайджано-турецкому братству и армянской провокации в Товузском направлении Азербайджана (ВИДЕО)