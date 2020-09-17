JOCAP обнародовал сроки прокладки трубопровода в рамках проекта «Абшерон»
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В Азербайджане расширяется автомобильная дорога между пограничными пунктами Ханоба, Ширвановка и Самур (ФОТО)
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Нефтегазовая компания Казахстана примет участие в совместных усилиях по решению проблем изменения климата
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана