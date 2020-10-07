"Азерэнержи" и "Азеришыг" о трехминутном перерыве в энергоснабжении в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 12:20 на территории Ясамальского района Баку был трехминутный перерыв в подаче электроэнергии. В 12:23 подача электроэнергии была восстановлена, сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное сообщение ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг".

"Это было связано с работами по реконструкции в диспетчерской системе SCADA. Оснований для беспокойства нет, энергоснабжение осуществляется на высоком уровне", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)