Туркменистан увеличивает экспорт карбамида

БАКУ /Trend/ - Растет экспорт туркменского карбамида, произведенного на заводе «Тедженкарбамид» Ахалского региона страны, сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

Сообщается, что согласно таможенным декларациям, оформленным в таможне Ахалского региона, экспорт продукции завода "Тедженкарбамид" сильно увеличился, в частности экспорт осуществляется в Афганистан, Турцию, Узбекистан и Индию.

При этом отмечается, что рост экспорта осуществляется благодаря преобразованиям в стране, направленным на развитие национальной экономики. В частности в стране развивается газохимический сектор.

Напомним, что за январь-сентябрь 2020 года Туркменистан перевыполнил план по добыче нефти и газового конденсата.

Так, план по добыче нефти и газового конденсата перевыполнен на 1,7 процента, по переработке нефти – на 2,6 процента, производству бензина – на 6,8 процента, производству дизельного топлива – на 6,9 процента, керосина – на 0,3 процента, а сжиженного газа - 23,6 процента.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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