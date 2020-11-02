В Туркменистане увеличится добыча природного газа

Энергетика 2 ноября 2020 13:52 (UTC+04:00)
В Туркменистане увеличится добыча природного газа
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