«Азерэнержи» активизирует свою деятельность в направлении строительства электроподстанции «Гобу» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Растущий спрос на электроэнергию в стране, особенно после освобождения наших земель, привел к значительному ускорению строительных и реконструкционных работ в энергосистеме.

Как сообщили в среду Trend в «Азерэнержи», по этой причине ОАО активизировало свою работу по всем направлениям, включая строящуюся подстанцию «Гобу» мощностью 1000 мегаватт (330, 220, 110 кВт) и 385 мегаватную электростанцию «Гобу».

Согласно информации, энергопроект «Гобу» уникален с точки зрения устранения зависимости от одного источника в энергосистеме страны, максимизации стабильности и надежности электроснабжения Баку и Абшерона, удовлетворения растущего спроса в стране, снижения нагрузки региональных электростанций на Баку и направление ее на провинции.

"Новый источник будет служить регулирующей генерацией в энергосистеме Абшерона. Особенностью строящейся здесь подстанции «Гобу» является то, что это будет первая подстанция мощностью 330 киловольт, строящейся в Баку, и, что наиболее важно, она будет выполнять функцию заменителя стратегического значения в стране 500 киловольтной Абшеронской подстанции. Завершены работы на подземных линиях связи всех трех машинных залов электростанции, проложены подземные коммуникации семи блочных трансформаторов, проложены водопроводные, канализационные и газовые трубы, ведутся металлоконструкции",- сообщили в компании.

По данным «Азерэнержи», на подстанции большая часть работ, в том числе металлоконструкций, завершена, идет монтаж оборудования. Построено новое здание управления, в настоящее время ведутся монтажные работы. Одновременно ведется строительство общежития и учебного здания, отвечающих современным стандартам. Строительство высоковольтных линий для интеграции энергетического проекта «Гобу» с энергосистемой также быстро продвигается.

"Ожидается, что энергопроект «Гобу» будет завершен раньше, чем планировалось - до конца следующего года",- подытожили в «Азерэнержи».

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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