БАКУ /Trend/ - SOCAR планирует сокращение буровых работ в 2021 году.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), руководство SOCAR обсудило вопросы, связанные с временным ограничением добычи в рамках "ОПЕК+".

По данным компании, с целью минимизации затрат вызванных после соглашения ОПЕК+ в период пандемии, компания сократит в следующем году объем буровых работ.

"На предстоящем этапе также мобилизуются возможности для обеспечения рентабельности и операционной эффективности компании, принимаются превентивные меры",- отмечается в информации.

На заседании с участием президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и руководства компании был обсужден текущий статус мер по реформированию и оптимизации внутри компании, обусловленный временным сокращением добычи нефти, в соответствии с условиями соглашения "ОПЕК+" в период пандемии.

Было отмечено, что из-за ограничения добычи компания приостановила добычу в основном на своих производствах на суше.

"В целях эффективного использования фактически бездействующей рабочей силы в этих сферах реализована программа оценки и развития компетенций сотрудников в основных производственных подразделениях компании - Azneft, тресте комплексных буровых работ и ряде других ведомств",-отмечается в компании.

Сообщается, что основная цель оценки компетентности-определить профессиональный уровень сотрудников и организовать обучение в соответствии с потенциалом каждого работника.

На заседании было отмечено, что до сегодняшнего дня методом испытаний была оценена компетентность 4778 сотрудников компании "Azneft", 1932 работников треста комплексных буровых работ.

"В 177 тренингах-вебинарах, связанных с пандемией, приняли участие 13342 сотрудника SOCAR. Согласно проведенному опросу, 94 процента из них заявили, что довольны обучением, проведенным сертифицированными тренерами компании",- отметили в информацмм.

Отметим, что в третьем квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила свыше 11 тысяч метров буровых работ.

Напомним, что для стабилизации добычи нефти и газа Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в 2019 году осуществила 150,8 тысяч метров буровых работ и ввела в эксплуатацию 76 новых скважин.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva