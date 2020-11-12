Транспортировка газа из нового источника в Европу через «Южный газовый коридор» уже реальность - министр

БАКУ/Trend/ - Принимая во внимание глобальные тенденции, Азербайджан всегда преследовал одну и ту же цель в своих нефтегазовых проектах - служить энергетической безопасности, стабильности, сотрудничеству и развитию как на внутреннем, так и на международном уровнях.

Как передает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на 22-м заседании министров Форума стран-экспортеров газа (GECF), прошедшем в формате видеоконференции.

«Гигантский «Южный газовый коридор», включая его последний участок, Трансадриатический трубопровод, является наиболее очевидным проявлением этой цели. Транспортировка газа из нового источника в Европу через «Южный газовый коридор» уже реальность. Этот проект не только способствует процессу декарбонизации, но и диверсификации маршрутов и источников поставок газа в Европу», - сказал министр.

«В настоящее время мы переживаем период перемен, поскольку мировой нефтегазовый сектор сталкивается с беспрецедентной турбулентностью. Продолжающиеся последствия пандемии COVID-19 снижают спрос на энергоресурсы, а также ускоряют процессы, которые меняют конфигурацию глобального энергетического сектора.

Ранее основной движущей силой перехода к зеленой энергии было Парижское соглашение. Но теперь на первый план вышли также политика низкоуглеродной энергетики и «чистого нуля».

Излишне говорить, что глобальная газовая промышленность также подвержена таким тенденциям, включая конкурентную среду между традиционными и возобновляемыми источниками энергии.

Как источник энергии с низким содержанием углерода, природный газ играет важную роль в происходящих преобразованиях в энергетике. Кроме того, инфраструктура газоснабжения предоставляет широкие возможности для транспортировки водородной энергии.

Похоже, что как минимум в ближайшие 30 лет природный газ будет иметь значительную долю на мировом энергетическом рынке», - отметил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)