Оксфордский энергетический институт рассказал об основных аспектах туркменского нефтегазового сектора

БАКУ /Trend/ - Развитие газовой промышленности, газовые рынки, потоки экспорта газа и другие способы использования газа в стране - это основные аспекты туркменского нефтегазового сектора, которые больше всего интересуют Оксфордский институт энергетических исследований (OIES), заявил Trend представитель OIES Джулиан Боуден.

Говоря об интересе OIES к Туркменистану, он отметил, что развитие газовой отрасли в Туркменистане и экспорт газа из Туркменистана представляют большой интерес, и OIES старается быть в курсе происходящего.

"OIES будет и впредь стараться следить за последними событиями нефтегазовой отрасли Туркменистане",- отметил Боуден.

Он сказал, что Туркменистан обладает огромными запасами газа и многого добился в этой отрасли. Так, одним из показателей является трубопроводный экспорт газа в Китай, развитие комплексов нефтехимии и завод по переработке газа в бензин мирового масштаба в Овадандепе.

Напомним, что добыча природного газа в Туркменистане должна увеличиться на 78 процентов и достичь уровня более 141 миллиарда кубометров к 2050 году при ежегодных темпах роста в 1,9 процента.

Отметим, что являясь обладателем четвертого по величине объема запасов газа в мире, Туркменистан раскрывает потенциал природного газа, что привело к постоянному расширению внутренней добычи газа, привлечению инвесторов и расширению обмена знаниями и технологиями, а также к увеличению средних темпом экономического роста на 11,5 процента в период с 2000 по 2019 год.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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