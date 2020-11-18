БАКУ/Trend/- Российская компания ЛУКОЙЛ активно ведет работу в области трудноизвлекаемых запасов: за последние пять лет компания направила свыше миллиарда рублей на научные изыскания в области добычи трудноизвлекаемых запасов, сообщили Trend в компании.

Как сказали в ЛУКОЙЛ, порядка 26 процентов в добыче компании приходит от мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов, что соответствует 21 миллиону тонн ежегодно.

"Помимо этого, в компании активно работают над созданием и усовершенствованием цифровых двойников месторождений – интегрированных математических моделей всей производственной цепочки, встроенной в бизнес-процессы компании и ее IT-архитектуру. Такой подход оказывается крайне удобным: географически месторождение может находиться в одном регионе, а контроль и управление будет осуществляться из другого.

ЛУКОЙЛ также занимается разработкой и применением ряда технологий дополненной реальности. Так, например, работник с помощью специальных очков погружается в виртуальное пространство моделирования, где с большей точностью может определять зоны и площади, интересные для бурения скважин. Параллельно с этим идет формирование технологий с использованием искусственного интеллекта, который позволяет многократно оптимизировать производственные процессы. Понимая потенциал искусственного интеллекта, компания запустила проект "умная платформа", в рамках которого предполагается формировать нефтедобывающие комплексы, где самообучающиеся системы обработки данных будут выявлять и предсказывать отклонения в работе оборудования в разные временные промежутки. На данный момент Компания уже ввела в работу проект Digital ASTRA, который сейчас является не просто опытным образцом, а полностью функциональным продуктом, работающим на реальной нефтяной платформе в Каспийском море.

И хотя система искусственного интеллекта была впервые запущена на одной из самых современных платформ, для обучения и тестирования алгоритмов необходим актив постарше. Текущие тесты по внедрению искусственного интеллекта происходят на платформе, которая эксплуатируется уже семь лет. Необходимость такого актива объясняется тем, что за годы работы он накопил достаточное количество информации, на основе которого искусственный интеллект будет распознавать штатные и нештатные ситуации, сообщать о техническом состоянии инфраструктуры, видеть потенциал платформы, ее сильные и слабые стороны. ЛУКОЙЛ ведет комплексную работу по всем направлениям деятельности, в частности занимается внедрением инновационных технологических решений, чтобы успешно конкурировать с другими международными мейджерами нефтяного рынка", - сказали в компании.

(Автор: Ляман Зейналова.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn