Обсуждены возможности азербайджано-британского сотрудничества в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Освобожденные от оккупации регионы Азербайджана обладают высоким потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности солнечной и ветровой энергии.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом на онлайн-встрече с директором департамента международной торговли посольства Великобритании в Азербайджане и региональным руководителем по энергетическим вопросам Джоэлом Дербиширом сказал руководитель аппарата министерства энергетики Азербайджана Заур Мамедов.

Мамедов отметил, что освобождение от оккупации азербайджанских земель обеспечит более надежную безопасность энергетических проектов страны.

В ходе встречи была представлена информация о реформах в сфере энергетики в Азербайджане, переходе к либеральным рыночным механизмам, законодательных актах в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности и продолжении процесса подготовки проекта закона “Об энергетике”, говорится в сообщении.

В то же время была представлена информация о проделанной работе в области возобновляемой энергетики, пилотных проектах в области солнечной и ветровой энергии, вопросах международного сотрудничества в этой области, возобновляемом энергетическом потенциале Азербайджана, в том числе о перспективах использования энергии ветра.

Было отмечено, что целесообразно изучить возможности совместного сотрудничества как в этих сферах, так и в направлении развития ветровой энергетики, энергосбережения и др.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva