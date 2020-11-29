Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ завершилась без консенсуса

Неформальные консультации министров мониторингового комитета ОПЕК+ вечером 29 ноября завершились без консенсуса относительно того, какой уровень добычи нефти рекомендовать странам альянса на первые месяцы 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в организации, передает Trend.

"Встреча закончилась. Нужно продолжить консультации и переговоры", - сказал он.

При этом агентство Bloomberg сообщает, что некоторые члены комитета не согласны с тем, что смягчение ограничений нужно отложить с января 2021 года на более поздний срок.