Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ завершилась без консенсуса
Неформальные консультации министров мониторингового комитета ОПЕК+ вечером 29 ноября завершились без консенсуса относительно того, какой уровень добычи нефти рекомендовать странам альянса на первые месяцы 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в организации, передает Trend.
"Встреча закончилась. Нужно продолжить консультации и переговоры", - сказал он.
При этом агентство Bloomberg сообщает, что некоторые члены комитета не согласны с тем, что смягчение ограничений нужно отложить с января 2021 года на более поздний срок.
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