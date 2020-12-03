Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января на 0,5 млн баррелей в сутки

Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки, встречи будут проходить в ежемесячном формате, сообщили два источника в ОПЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, поддержали увеличение на 0,5 млн баррелей в сутки. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке. Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке", - сказали они.