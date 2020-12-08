В Карабахе идет подготовка к ремонтно-восстановительным работам некоторых гидроэлектростанций

БАКУ /Trend/ - Потенциал ветроэнергетики в горных районах Карабаха оценивается выше 500 мегаватт.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова и с участием руководителей соответствующих структурных подразделений Министерства состоялось совещание, посвященное обсуждению предстоящей работы и шагов в области расчета точного потенциала возобновляемых источников энергии, таких как, гидроэнергия, солнечная, ветровая, биоэнергия и геотермальная энергия Нагорного Карабаха и прилегающих регионов.

На заседании отдельно были рассмотрены районы, обладающие большим потенциалом по возобновляемой энергии на освобожденных территориях, озвучены предложения по установке в этих районах измерительных станций для определения точного потенциала по ветровой и солнечной энергии, оценке технических возможностей и экономической эффективности.

Было отмечено, что первоначально на территории Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джабраильского, Физулинского районов было отобрано 8 потенциальных территорий общей площадью 14,427 тысяч гектаров с высоким потенциалом солнечной энергии.

Хотя в этих районах может быть расположены солнечные электростанции в общей сложности мощностью 7,214 тысяч мегаватт, общий потенциал оценивается в более чем четыре тысячи мегаватт, учитывая, что некоторые из южных районов могут быть сельскохозяйственными.

Далее были рассмотрены ветроэнергетические ресурсы Кельбаджарского и Лачинского районов.

Было отмечено, что потенциал ветроэнергетики в горных районах Карабаха оценивается выше 500 мегаватт, и большая часть этого потенциала приходится на приграничные с Арменией зоны названных районов. Было подчеркнуто, что, несмотря на такой большой потенциал, из-за отсутствия доступной инфраструктуры вопрос добычи электроэнергии из энергии ветра в этих областях требует исследований на месте.

Учитывая, что 25 процентов водных ресурсов Азербайджана сформировано в Карабахе, были рассмотрены основные реки, такие как Тертер, Базарчай, Гаджари, и перспективы использования их притоков для производства электроэнергии, предоставлена информация о существующих в регионе малых гидроэлектростанциях.

Было отмечено, что действующие гидроэлектростанции расположены в основном на территории Тертерского, Лачинского и Кельбаджарского районов, а на некоторых малых гидроэлектростанциях были проведены подготовительные работы для начала ремонтно-восстановительных работ.

На заседании также была представлена информация о биоэнергетических и геотермальных источниках энергии региона и подчеркнута возможность использования этих видов энергии в будущем для производства электрической и тепловой энергии.

Учитывая озвученные в ходе заседания предложения, были даны поручения по подготовке плана мероприятий, включающего в себя работы по расчету точного потенциала возобновляемых источников энергии, сотрудничеству с соответствующими структурами в этой области, а также началу деятельности в направлении установки измерительных станций на территориях с высоким потенциалом солнечной и ветровой энергии.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva