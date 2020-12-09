Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2020 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 686,2 тысячи баррелей, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

587 тысяч баррелей из этого объема пришлись на сырую нефть, 99,2 тысячи баррелей - на конденсат.

Согласно ”Декларации о сотрудничестве", в октябре 2018 года Азербайджан, с ежедневной добычей сырой нефти в объеме 718 тысяч баррелей, должен был сохранить производство сырой нефти в августе-декабре текущего года в объеме 587 тысяч баррелей в сутки, сократив производство сырой нефти на 131 тысячу баррелей.

Следует отметить, что соглашение ОПЕК+ от 12 апреля предусматривает ежедневную добычу в общей сложности в объеме 7,7 миллиона ​​баррелей.

Согласно решению, принятому третьего декабря текущего года на 12-м заседании министров стран ОПЕК+, ежедневная добыча сырой нефти за январь 2021 года странами ОПЕК+ составит 7,2 миллиона тонн. Азербайджан сократит добычу на 123 тысячи баррелей. Таким образом, в январе 2021 года предлагаемая суточная добыча нефти для Азербайджана определена на уровне 595 тысяч баррелей.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Натаван Эфендиева)

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