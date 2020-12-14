Введение карантина повлияло на реализацию части инвестпроектов нефтяной нацкомпании Казахстана

БАКУ /Trend/ - Национальная компания "КазМунайГаз" в ближайшей перспективе не ожидает существенного улучшения ситуации на нефтяных рынках, сообщили Trend в компании.

По словам представителя компании "КазМунайГаз", на данный момент компания сосредоточена на реализации всех текущих проектов, а в будущем 2021 году, группа компаний КМГ продолжит реализацию антикризисной программы и планирует свою деятельность в режиме экономии до конца 2021 года.

"По нашим оценкам, в ближайшей перспективе не ожидается существенного улучшения ситуации на нефтяных рынках, поэтому и производственные, и финансовые показатели будут на уровне текущего года",- сообщили в компании.

Комментируя деятельность в условиях пандемии, в компании отметили, что КМГ по-прежнему работает в условиях пандемии и первоочередным приоритетом для компании остаются здоровье и благополучие сотрудников и их семей, а также обеспечение бесперебойной производственной деятельности.

"Вместе с тем введение карантина с закрытием границ осложнило реализацию части инвестиционных проектов и сдвинуло сроки их исполнения", - сказали в представительстве компании.

Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) – казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)